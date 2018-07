Soldado da PM é atingido por raio na Via Dutra, em SP A forte chuva que atingiu parte do Vale do Paraíba na manhã de hoje deixou uma pessoa gravemente ferida. O policial militar José Júlio César, de 36 anos, foi atingido por um raio enquanto trafegava com sua moto pela Via Dutra, no km 145, altura de São José dos Campos (SP). O militar seguia para Taubaté no sentido São Paulo-Rio.