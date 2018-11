Soldado da PM é atropelado e assaltante é preso

Uma viatura da PM foi deslocada até o endereço após uma testemunha ligar para o 190 e afirmar que dois homens em um veículo preto realizavam disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, os policiais perceberam que dois homens, após assalto a uma residência, se preparavam para fugir.

Um dos policiais, um soldado, saiu da viatura para abordar os dois suspeitos e foi atropelado por eles. Viaturas foram acionadas para caçar o veículo, que foi abandonado na região. Na Avenida Ceci, ainda no mesmo bairro, um homem suspeito de ser um dos ocupantes do Fiat foi detido e encaminhado para o plantão do 27º Distrito Policial, do Campo Belo, onde confessou ser um dos assaltantes.

O mesmo criminoso, antes de ser levado para a delegacia, também confessou o roubo de dois veículos, um Chevrolet Meriva e uma Nissan Tida, que foram localizados e apreendidos pelos PMs. Levado ao pronto-socorro do Hospital Saboya, no Jabaquara, o policial atropelado foi medicado e transferido para o Hospital da Polícia Militar (HPM), mas passa bem e está fora de perigo.