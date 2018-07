Soldado da PM e bandido morrem após confronto O soldado Ademilson Martins de Souza, de 36 anos, lotado na 4ª Companhia do 46º Batalhão, e o assaltante Evaldo Santos Rocha morreram, por volta das 19h30 desta quinta-feira, 6, após uma troca de tiros na esquina da Rua Cachoeira Dourada com a Rua 25 de Julho, no Jardim Maria Estela, região do Sacomã, na zona sul de São Paulo.