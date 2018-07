Soldado da PM é morto a tiros em Santos O soldado Rui Gonzaga Siqueira, de 31 anos, lotado na 4ª Companhia do 6º Batalhão da Policiamento Militar do Interior (BPM/I), foi morto a tiros, por volta das 19h30 de ontem, próximo de uma padaria, na Avenida Afonso Schmidt, no Jardim Castelo, em Santos, litoral paulista.