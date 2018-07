Soldado da PM é morto na zona leste de São Paulo

A vítima, que era lotada na 1ª Companhia do 48º Batalhão, cuja sede fica no Jardim Robru, também na zona leste, estava dormindo e, ao ouvir o barulho, foi até o quintal. Acompanhado do filho, o policial ainda tentou atrair a atenção de um desconhecido que já havia deixado a Saveiro e caminhava.

Ao dar as costas para a rua, o policial foi surpreendido, segundo o filho, por pelo menos seis homens armados, alguns deles encapuzados, que abriram fogo contra Valdir. O policial ainda foi levado para o Hospital Geral de Guaianazes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O filho da vítima, em depoimento, segundo a polícia, afirmou que conseguiu reconhecer um dos atiradores, um usuário de drogas conhecido como "Ziza", morador da região. Não se sabe ainda o que motivou o crime, registrado no 53º Distrito Policial, do Parque do Carmo, pelo delegado Roberto Salomão Júnior, e que será investigado pelo DHPP.