Soldado da PM é morto por assaltantes em Taubaté (SP) O soldado Helder Botossi, de 32 anos, lotado nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), cuja base fica na capital paulista, foi morto a tiros, por volta das 21h de ontem, ao ser abordado por dois assaltantes próximo de casa, no bairro Santo Antonio, em Taubaté (SP), no Vale do Paraíba.