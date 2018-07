Soldado da PM vira refém de bandidos na Anchieta Um soldado da 1ª Companhia do 06º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo viveu 45 minutos de tensão em poder de três assaltantes na noite de segunda-feira, 23. Por volta das 21h45, ocupando um Mazda vermelho, o policial, que atua em São Bernardo, foi dominado pelo trio em uma rua do bairro Pauliceia, em frente à casa da namorada. Paulo Sérgio da Silva, 26, Rogério Soares de Souza, 35, e um adolescente, de 16 anos, haviam roubado um Fiat Uno branco, mas o veículo acabou parando e eles resolveram dominar o condutor do Mazda. Armados com um revólver calibre 38, os criminosos entraram no carro do soldado, que estava à paisana, e um deles assumiu o volante. Policiais militares foram acionados e começaram a caçar o Mazda. O assaltante que estava ao volante acessou a pista sul da Rodovia Anchieta na altura do quilômetro 14, ainda em São Bernardo, e, pela contramão, seguiu até o quilômetro 12, na Vila Vermelho, zona sul de São Paulo. Às 22h35 um dos pneus do Mazda estourou e o veículo acabou parando. Ao se distrair, o assaltante armado teve o revólver tomado pelo soldado, auxiliado em seguida por policiais rodoviários, que cercaram o carro.