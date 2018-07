Soldado da rota é morto na zona oeste de SP Um soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar informou que recebeu um chamado de homem ferido em via pública às 5h56 e ao chegar ao local encontrou André Peres de Carvalho caído no chão. O soldado, que estava de folga, foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Universitário, da Universidade de São Paulo (USP), mas não resistiu aos ferimentos.