Soldado da rota sofre atentado na zona norte de SP

Ele está internado no Hospital da Polícia Militar, na Água Fria, zona Norte. Segundo a PM, seu quadro é estável. O soldado está consciente, aguardando no quarto para realizar uma cirurgia no fêmur, com fratura exposta por conta de um tiro. Os outros disparos pegaram no braço e na clavícula.

De acordo com a PM, a emboscada aconteceu na Rua Flor de Ouro. Sales estava sozinho em seu EcoSport quando foi fechado por um Uno. Os bandidos - a quantidade não foi informada - desceram e o balearam, fugindo em seguida. Os tiros foram disparados de um fuzil calibre 5.56.

A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso junto com a Polícia Civil. A PM informou que o soldado está na Rota desde 2010. O caso foi registrado no 73 ºDP (Jaçanã).