Soldado é acusado de matar mulher grávida em 2008 Além do soldado Pascoal dos Santos Lima e do sargento, o segurança Wellington Franco acusou outros PMs de envolvimento com assassinatos na zona norte em seu depoimento. Um deles é José Ricardo Lucas, conhecido como Boy e acusado pelo homicídio de uma mulher grávida, no Morro Alto, em 13 de setembro de 2008.