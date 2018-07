Soldado é baleado no Complexo do Alemão, no Rio O soldado da PM Vinícius Barbosa Ferreira, de 29 anos, foi baleado no braço por um suposto traficante de drogas, na madrugada desta terça-feira, na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, que conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). É o segundo caso de ataque a policiais da UPP Nova Brasília em menos de um mês: na noite de 23 de julho, a soldado Fabiana Aparecida de Souza, de 30 anos, foi assassinada numa emboscada. Até agora, nenhum responsável pelo crime foi preso.