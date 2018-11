Soldado é ferido em tentativa de invasão a quartel Um soldado foi baleado na madrugada de hoje quando homens supostamente tentavam invadir o 26º Batalhão Paraquedista na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), houve troca de tiros e o soldado que fazia a guarda da portaria foi atingido nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital Central do Exército, em Benfica, zona norte da cidade. Foi aberto um inquérito policial militar para investigar o caso.