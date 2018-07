Soldado é o último réu a ser interrogado nesta sexta O último réu a ser interrogado nesta sexta-feira, 19, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, é Marcos Ricardo Poloniato, soldado à época do massacre do Carandiru. Hoje, ele é oficial do Corpo de Bombeiros. "Quando a gente entrou (no presídio), havia muita fumaça. A gente conseguia observar alguns vultos, muita gritaria e estampidos. Um clarão. Nós revidávamos com tiros também", afirmou.