Soldado é preso com roupas roubadas de lojas em SP A polícia prendeu hoje o soldado da Aeronáutica Kaio Cesar França Carvalho, de 19 anos, com produtos furtados pela "gangue da marcha à ré", segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O militar foi abordado por volta das 17 horas, no cruzamento das Avenidas do Estado e Dom Pedro I, na região do Cambuci, no centro da capital paulista. Ele tinha em seu carro diversas roupas da marca Everlast. Outros artigos foram encontrados na casa dele. De acordo com a SSP, o soldado confessou ter comprado os produtos de membros da quadrilha que invadiu lojas de grifes famosas no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. O bando cometeu mais de dez furtos neste ano. Os criminosos usam carros roubados para arrombar as portas dos estabelecimentos. Na semana passada, um adolescente de 17 anos foi detido sob acusação de participar dos ataques.