Soldado faz família refém durante assalto

Um soldado da Aeronáutica fardado foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 6, após invadir uma casa em Leme (SP) e fazer uma família refém. O acusado, de 29 anos, e mais dois homens armados reviraram o imóvel em busca de joias e dinheiro, mas outro morador que estava no local conseguiu ligar pelo celular e avisar a Polícia Militar, que cercou o local.

A casa fica localizada na avenida Manuel Lopes Troya, no Jardim Rocco Lenci, e o trio entrou após render um comerciante de 59 anos. Já no interior do imóvel, outra pessoa da família foi rendida, mas a mulher do comerciante notou a ação e telefonou para a PM. Assim que policiais chegaram, dois suspeitos tentaram fugir pulando muros de casas vizinhas, mas acabaram presos.

Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre 38 municiados e com a numeração raspada. Também foram localizados dinheiro e joias roubados da casa. Os dois estariam juntamente com o soldado que foi preso quando, segundo a polícia, tentava sair disfarçadamente pelo portão da frente. Ele foi reconhecido pela vítima e seria, inclusive, o dono do automóvel GM Astra, de cor preta, usado no assalto.

Prisão. Todos os três foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária e autuados em flagrante pelo crime de roubo. Os dois civis, de 26 e 41 anos, foram mandados para a Cadeia Pública, enquanto que o militar foi escoltado até a Academia da Força Aérea (AFA) de Pirassununga (SP). De acordo com o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (Cecomsaer), "o militar ficará preso sob custódia da Aeronáutica, à disposição da Justiça e responderá pelos seus atos".