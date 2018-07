Soldado israelense desaparecido provavelmente está morto, diz mídia

A emissora de TV israelense Canal 10 disse que os militares acreditam que o homem tenha sido morto com outros seis soldados em um ataque contra um veículo blindado no domingo. No entanto, o Exército só identificou seis corpos.

No domingo o Hamas anunciou ter capturado um soldado israelense, mas não disse se ele estava vivo ou morto.

Abu Ubaida, porta-voz do braço militar do Hamas, afirmou que o soldado foi capturado em pesados combates na fronteira de Gaza no domingo. Ele divulgou uma foto de um documento de identidade e o número do soldado no Exército, mas não mostrou imagens dele.

Um comunicado militar israelense nesta terça-feira assinalava que o Exército está concluindo a identificação de seis dos soldados mortos e que "os esforços para identificar o sétimo estão em andamento e ainda terão de ser determinados".

O Exército anunciou sete mortes no domingo, mas não divulgou de imediato os nomes dos soldados.

Israel iniciou na quinta-feira uma ampla ofensiva terrestre na Faixa de Gaza. O conflito mais letal entre Israel e os palestinos em cinco anos já matou quase 550 palestinos, em boa parte civis, e 29 israelenses, sendo 27 soldados.

(Reportagem de Maayan Lubell)