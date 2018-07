Soldado morre no Rio após disparo acidental de pistola O soldado da Força de Pacificação Vitor Hugo da Silva Veiga, de 21 anos, morreu hoje em decorrência do ferimento na cabeça de um disparo acidental de pistola, que ele manuseava. O incidente aconteceu na noite do dia 25, no alojamento dos militares, que ocupam desde novembro do ano passado o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar o caso.