Soldado reage a assalto e é baleado em São Bernardo Um soldado da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), identificado pela Polícia Militar (PM) como Daniel, trocou tiros com dois homens que teriam tentado assaltá-lo por volta das 6 horas desta quinta-feira na Estrada Sadae Takagi, no bairro da Cooperativa, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.