Soldados depõem comandante e detêm primeiro-ministro em Guiné-Bissau

Uma tentativa de golpe resultou na quinta-feira, 1º, na breve detenção do primeiro-ministro e no afastamento do comandante militar na Guiné Bissau, ex-colônia portuguesa que se tornou nos últimos anos um importante entreposto no tráfico de drogas da América do Sul para a Europa.

O presidente Malam Bacai Sanha declarou que a situação está controlada, mas há dúvidas sobre a liderança do país, depois que o mesmo grupo de soldados se aliou com o chefe de um aparente golpe fracassado de 2008, contra o falecido antecessor de Sanha.

"A situação já está controlada. Houve um problema entre soldados, o que espirrou no governo civil", declarou Sanha após reunião com os novos funcionários encarregados do Exército.

"Usarei minha influência para encontrar uma solução amistosa para este problema entre soldados", acrescentou o presidente, que vem tomando medidas para tentar restaurar a ordem no país, desde que soldados renegados mataram o presidente João Bernardo Vieira, em março de 2009.

Antes, uma testemunha da Reuters vira soldados armados entrando na sede local da ONU, na cidade de Bissau, e saindo de lá com o ex-comandante da Marinha Bubo Na Tchuto, que havia buscado refúgio no local depois de ser suspeito de liderar uma tentativa de golpe em 2008.

O mesmo grupo de soldados chegou a deter o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior e disse ter deposto o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, almirante José Zamora Induta, que foi substituído por seu adjunto, general António Njai.

"(Gomes) foi detido esta manhã. Bubo Na Tchuto deixou voluntariamente o complexo da ONU. Os fatos estão relacionados", disse à Reuters por telefone um diplomata ocidental em Bissau. "É um golpe dentro do Exército", acrescentou.

Em nota, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse estar "acompanhando com preocupação os incidentes militares na Guiné-Bissau, envolvendo a detenção e subsequente liberação do primeiro-ministro".

Na nota, divulgada em Nova York, Ban "pede aos militares e à liderança política da Guiné-Bissau que resolvam suas diferenças de maneira pacífica, que mantenham a ordem constitucional e assegurem o respeito pelo estado de direito".

Histórico

A rádio nacional interrompeu sua programação para tocar músicas militares, medida que correspondentes dizem ser um código para um anúncio de golpe de Estado.

Soldados armados tentaram entrar nos escritórios da ONU, onde um ex-comandante da Marinha permaneceu refugiado por 94 dias antes de deixar o país.

A Guiné-Bissau, uma ex-colônia portuguesa, é considerada um dos principais centros para o tráfico de cocaína da América do Sul para a Europa.

O ex-presidente Nino Vieira foi morto em março de 2009 por um grupo de soldados, horas depois de o chefe do gabinete militar ter sido morto em uma explosão.