Soldados dizem que Guerra ao Terror é falso Especialistas em desativar e detonar explosivos no Iraque, que ganharam notoriedade após o filme Guerra ao Terror ? que retrata seu ofício ? ter conquistado seis estatuetas no Oscar, defendem-se dizendo que sua profissão é bem diferente do que foi mostrado nos cinemas. Segundo os soldados, eles "não se assemelham ao herói arrogante e viciado em adrenalina do filme". Técnicos antibombas acusam o filme de tomar liberdades para narrar sucessos que nunca ocorreram em uma zona de guerra. Jeremy Phillips, líder na província iraquiana de Maysan, declarou que o protagonista é "como um vaqueiro aventureiro".