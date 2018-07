Soldados encontraram barreira de corpos em boate Santa Maria, 27/01/2013 - Ao entrarem na boate Kiss, em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, para socorrer as vítimas de incêndio ocorrido na madrugada de hoje, os bombeiros se depararam com uma barreira de corpos. "Os soldados tiveram que abrir caminho no meio dos corpos para tentar chegar às pessoas que ainda estavam agonizando", descreveu o comandante geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, coronel Guido Pedroso de Melo.