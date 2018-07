Soldados franceses são mortos em emboscada do Talebã

O governo da França confirmou que dez soldados franceses foram mortos e outros 21 feridos nesta terça-feira, no Afeganistão, após um comboio ter sido emboscado por militantes do Talebã. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, está a caminho da região, ao leste da capital, Cabul, para oferecer seu apoio às tropas. Acredita-se que os embates, iniciados ontem, ainda continuam. A França tem hoje cerca de três mil soldados servindo no Afeganistão, a maioria deles baseada perto da capital. Esta foi a maior baixa sofrida pelo contingente francês desde o envio de tropas à região, em 2002, trazendo o total de mortos para 24. A notícia das mortes deve provocar a ira do povo francês, já que dois terços da população se opóem a qualquer envolvimento da França no conflito. Mas o presidente Sarkozy insiste no compromisso de seu país com a luta contra o terrorismo. Recentemente, a França enviou um batalhão adicional com 800 soldados para ajudar a fortalecer a força de paz da Otan na região. O comboio francês foi emboscado na segunda-feira, na região de Sirobi, a 50 quilômetros da capital Cabul. Os soldados foram cercados por militantes do Talebã fortemente armados. Eles procuraram refúgio num vilarejo local de onde trocaram tiros com os insurgentes. De acordo com o correspondente da BBC em Cabul Alastair Leithead, a área tem sido palco para enfrentamentos desde a segunda-feira, quando 30 insurgentes suicidas tentaram invadir uma base da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) administrada pelos americanos na cidade de Khost, no sudeste do Afeganistão. Segundo Alastair Leithead, seis militantes usando coletes com explosivos morreram ao tentar romper o esquema de segurança da base de Camp Salerno. De acordo com a Força Internacional de Assistência de Segurança (Isaf, na sigla em inglês), três insurgentes detonaram seus explosivos e três foram mortos antes de conseguirem fazer o mesmo. Na segunda-feira, dez civis foram mortos quando um carro-bomba explodiu em frente ao portão dessa mesma base militar. Em Cabul, apesar do aumento na segurança, dois mísseis lançados na cidade durante a noite atingiram uma área perto da sede da Isaf. Em Kandahar, no sul do país, uma equipe de patrulhamento da Otan foi atingida por uma bomba na beira de uma estrada. Segundo Leithead, incidentes como esses agora acontecem todos os dias no Afeganistão, e a situação de segurança parece estar se deteriorando. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.