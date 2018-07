Soldados israelenses dançam durante patrulha e viram sucesso da internet

Um vídeo mostrando soldados israelenses dançando na rua durante uma patrulha se tornou um sucesso na internet.

Segundo o Canal de TV 2, de Israel, os soldados patrulhavam a cidade de Hebron, na Cisjordânia, quando de repente pararam o que estavam fazendo e começaram a dançar.

O vídeo, que tem um chamado de reza muçulmano no início, mas depois o áudio muda para a música Tick Tock, da cantora Kesha, teria sido colocado no site Youtube no final de semana.

Segundo o jornal israelense Ha'aretz, os soldados dançarinos poderão ser punidos por causa da brincadeira.