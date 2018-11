Soldados teriam dançado hino em ritmo de funk no RS

O resultado da investigação será encaminhado ao Ministério Público Militar em 40 dias. Se forem punidos, os participantes da dança e os responsáveis pela divulgação estarão sujeitos a penas de um a dois anos de detenção por prática de ato de ultraje a símbolo nacional, previstas no Código Penal Militar.

O vídeo de um minuto e 25 segundos teria sido gravado nas dependências da 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Dom Pedrito, no sul do Rio Grande do Sul, durante um intervalo de instruções, na semana passada. Depois de algumas horas de exibição, a peça foi retirada da internet, mas já havia sido copiada e passou a circular na rede.