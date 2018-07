Solteiros impulsionam vantagem de Obama sobre Romney--pesquisa

Obama lidera entre os solteiros com 54 por cento contra 34 por cento do republicano, enquanto entre os eleitores casados a vantagem de Romney é de 51 por cento ante 38 por cento, segundo a pesquisa.

Obama tem ampla vantagem entre as solteiras, 60 por cento a 31 por cento, enquanto Romney lidera entre as casadas, com 49 por cento a 42 por cento. Romney também lidera, por 19 pontos percentuais, entre os casados, enquanto Obama tem vantagem de 9 pontos entre os solteiros.

A pesquisa mostrou Obama com uma vantagem no geral de 3 pontos sobre Romney, 46 por cento a 43 por cento, a quatro meses da eleição presidencial do dia 6 de novembro.

"Apesar de muito de ter sido feito a respeito da diferença de gêneros e de como a liderança do presidente Barack Obama entre as mulheres incentiva a sua campanha, a diferença entre casados e solteiros é atualmente maior e mais expressiva", disse o analista Peter Brown, da Quinnipiac.

"Pessoas casadas são provavelmente mais velhas, mais seguras financeiramente e mais conservadoras socialmente do que os eleitores não casados", disse ele. "Eleitores casados são mais prováveis a se concentrar na economia e na saúde, enquanto os eleitores solteiros estão mais focados em questões como o direito gay e as questões reprodutivas", acrescentou.

A maioria das pesquisas de intenção de votos mostra uma disputa presidencial bastante apertada. Uma pesquisa Reuters/Ipsos na terça-feira mostrou Obama com vantagem de 6 pontos.