SOM NAS CAIXAS Se você se interessa pelo que há de mais novo e vanguardista em termos de música contemporânea, não pode perder a nona edição da Bienal de Música Eletroacústica de São Paulo (Bimesp), que começa 2ª (27) no Instituto de Artes da Unesp e ocupa a partir de 3ª (4/9) o Sesc Consolação. Comandada pelo compositor e professor Flo Menezes (foto), a Bimesp traz 12 concertos com 61 obras eletroacústicas -realizadas em estúdio e projetadas no teatro por alto-falantes. A programação traz, além de novos compositores, painéis de mestres históricos, como François Bayle, Francis Dhomont e o próprio Menezes. GC