Somali atira contra funcionários dos Médicos Sem Fronteiras Um somali que já trabalhou para a agência de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) matou a tiros um funcionário estrangeiro da organização e feriu um outro no escritório do grupo na capital da Somália, Mogadíscio, nesta quinta-feira, informaram a polícia e um funcionário do MSF.