Somos alegres e temos orgulho disso, diz Luis Fabiano

"A alegria está dentro da gente", disse Luis Fabiano à repórteres. "O Brasil é o país da alegria, da festa e do carnaval. Em todo lugar que a gente vai a gente leva essa alegria. Alguns têm, mas tem outros que são amargurados da vida, é assim mesmo", acrescentou o atacante, também conhecido como Fabuloso.

O meio-campista da Argentina Juan Sebastián Verón deu início ao conflito verbal quando disse, na quinta-feira, que se a Copa do Mundo fosse decidida por risadas, o Brasil ganharia sempre.

Ainda que seus comentários tenham sido feitos de brincadeira, eles foram mais do que suficientes para irritar os brasileiros, mostrando o quão forte é a rivalidade.

"Se fosse decidida apenas por risadas, o Brasil ganharia todo o ano", disse Verón. "É bom ser positivo, mas nós temos que jogar futebol, não dançar samba", acrescentou.

O Brasil está invicto nas cinco últimas partidas contra a Argentina, vencendo quatro, mas tendo uma derrota pesada por 3 x 0 na Olimpíada de Pequim em time com jogadores com menos de 23 anos. A última vez que a Argentina venceu o Brasil em partidas oficiais foi cinco anos atrás.

Como a Argentina está no grupo B e o Brasil no grupo G, os dois times não devem se enfrentar até a final do torneio, mas eles podem duelar na semifinal se um dos dois terminar em primeiro do grupo e o outro em segundo.

O último jogo em Copas do Mundo entre os times foi em 1990 com vitória da Argentina por 1 x 0.