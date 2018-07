Sonda da Nasa fotografa gelo em crateras de Marte Uma nave em órbita de Marte detectou água congelada em várias crateras de impacto entre o polo norte e o equador do planeta. Observações feitas por outras naves e pelo radar da própria MRO haviam indicado a presença de geleiras soterradas nas latitudes médias marcianas. No entanto, a descoberta mais recente foi uma surpresa porque os cientistas não esperavam encontrar gelo tão raso tão perto do equador. Instrumentos a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) estimam que a água é 99% pura. A descoberta foi detalhada na edição desta semana da revista "Science".