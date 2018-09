Sonda da Nasa vai orbitar Mercúrio Após mais de seis anos de seu lançamento, a sonda Messenger, da Nasa, deve começar a orbitar Mercúrio amanhã. Será a primeira vez desde 1975 que uma nave se aproxima do planeta, o menjor do Sistema Solar e o mais próximo do Sol. O interesse pelo planeta se explica por ele ser rochoso como a Terra, e não gasoso. Seu estudo pode fornecer informações úteis e aplicáveis a exoplanetas rochosos. / REUTERS