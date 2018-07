Sonhando com o paraíso perdido

A lembrança dos feitos do antigo boleiro fez com que eu prestasse atenção na entrevista e logo de cara fui surpreendido. Zé Sérgio explicou ao jovem repórter que "aquele jogador habilidoso, que driblava todo mundo e tentava chegar ao gol através de jogadas individuais acabou. A necessidade agora é pensar no conjunto e em jogadores que trabalhem para o coletivo". Foi mais ou menos isso que disse.

Atrás dele podiam ser vistos garotos batendo bola, todos saudáveis, altos, fortes e dispostos. Assim de longe nenhum parecia muito habilidoso. Pensei como deve ser triste para o Zé Sérgio constatar o declínio e a agonia de um tipo de jogador do qual ele mesmo foi um dos exemplos mais notáveis.

Se o Zé Sérgio é obrigado a admitir isso, imaginem outros treinadores que, se jogaram, não passaram de cabeças-de- área limitados, medíocres e pouco habilidosos? Mas a entrevista não parou aí. Logo depois Zé Sérgio, referindo-se aos garotos que batiam bola atrás de si declarou: "Ninguém desse pessoal quer jogar no São Paulo ou em qualquer outro time brasileiro. Eles só pensam em jogar na Europa. Essa é a ambição".

A contradição é curiosa: esses garotos sarados e fortes, dedicados, correndo pra cá e pra lá talvez não percebam que não é isso que a Europa quer. Ela tem seus próprios sarados e corredores. O que ela procura é exatamente "aquele garoto habilidoso, que driblava todo mundo e tentava chegar ao gol em lances individuais". Só que não estamos mais fabricando esse tipo de jogador.

Então sou levado à conclusão de que aquele monte de garotos, no fundo estão, sem saber, se preparando é para jogar no Brasil mesmo. A Europa que eles almejam não existe, alguém está passando a eles a informação errada. O que a Europa quer é outro Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário, etc. Mas eles são cada vez menos, como se pôde ver na última Taça São Paulo.

Talvez prevendo isso Zé Sérgio diz que dá muita importância ao jogador continuar seus estudos e se preparar para outra carreira. Faz muito bem. E aos que confiam em ir para a Europa um aviso. As coisas estão mudando muito por lá - e para pior.

Jogadores com uma certa atração por, digamos, uma vida agitada fora do campo como Romário, ou Ronaldo Fenômeno, por exemplo, fazem parte do passado europeu. Uma onda de moralismo varre o esporte na Europa e os Estados Unidos. Está à solta uma verdadeira caça às bruxas sexual. Temos assistido a pedidos de desculpas públicos, esposas em lágrimas, patrocinadores em desespero, tudo por causa de ligações extraconjugais e puladas de muro.

Enfim, está se abrindo um abismo entre nossos costumes bastante tolerantes neste aspecto e os do resto do mundo. Será por isso que tantos jogadores estão de volta? Em busca do paraíso perdido? De qualquer forma, odiaria ver algum dos nossos boleiros chorando diante de tv europeia, prometendo nunca mais cobiçar a mulher do próximo.