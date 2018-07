'Sonhava que alunos passavam por cima de mim com skate'

Os anos foram passando e os sintomas aumentando. "Faltava muito porque não conseguia enfrentar a sala de aula. Passei a ter medo dos alunos", diz a professora. Em 2003, foi diagnosticada com problemas psiquiátricos. Durante um ano praticamente não saiu de casa. "Não falava com ninguém, me isolei do mundo", recorda.

Reclassificação. A Prefeitura afirma que depressão e ansiedade são os principais motivos de afastamento dentre os transtornos psiquiátricos. Iracema de Jesus, do Fórum de Professores Readaptados, ressalta que essa classificação é vaga e não reflete o problema da categoria. O Fórum quer que a síndrome de burnout seja reconhecida como uma doença do trabalho para os professores. "Com o reconhecimento dessa doença, os direitos dos professores são outros, porque fica comprovado que eles adquiriram doença profissional."

Ana Maria Rossi, presidente do Internacional Stresse Mangement Association do Brasil (Isma-BR), que coordenou uma pesquisa sobre a doença, afirma que 30% dos profissionais economicamente ativos no País têm a síndrome. Os professores são a quarta categoria mais atingida. Em primeiro lugar estão os trabalhadores que atuam com segurança, seguidos por controladores de voo e os executivos.