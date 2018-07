Sonho da adolescência era o de ser professora

O jornal informou que Luciane foi infectada pelo vírus da aids no Hospital Regional de Sorocaba, quando ainda era um feto de 8 meses, por uma transfusão de sangue a que sua mãe fora submetida. "Luciane foi a primeira criança do mundo a ser tratada com o coquetel antirretroviral e a primeira a ganhar uma ação contra o Estado, que lhe garante uma pensão vitalícia de cinco salários mínimos por mês", informou na ocasião o repórter Cláudio Rostellato.

A reportagem lembrava que Luciane foi a única criança a receber o coquetel com as drogas D4T, 3TC e Norvir até 1998, quando esse tratamento foi liberado nos Estados Unidos para menores. Seu caso foi relatado em diversos congressos internacionais.