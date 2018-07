'Sonho enxergar no Rio'

Quem vive em São Paulo ou visita com frequência a cidade pode ter dificuldade em dizer se notou alguma melhora no aspecto do Rio Tietê após duas décadas do projeto que visa à sua despoluição. O mau cheiro persistente até desestimula um olhar mais cuidadoso. Não é o caso de José Leonídio Rosendo dos Santos.

Conhecedor do Tietê em suas entranhas - mergulha no local há 24 anos -, ele conta que demorou muitos anos para perceber algum efeito, mas diz que hoje em dia tem achado o rio mais limpo.

Desde 1988 Leonídio trabalha como terceirizado para o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) e para a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), fazendo mergulhos nos Rios Tietê e Pinheiros para resolver tudo quanto é tipo de problema - desde pegar coisas que caíram na água, como peças de maquinário, até ajudar em detonações, limpar dutos, grades.

Nessas tarefas, já encontrou pneus, sofá, geladeira, uma mala cheia de dinheiro e depois outra com uma mulher esquartejada. Hoje diz que essas coisas não aparecem mais. Na entrevista a seguir, conta como, nesses 24 anos, evoluíram o rio, a cidade e o seu trabalho.

Faz 20 anos que o governo do Estado tenta despoluir o Tietê. Mergulhando durante todo esse tempo no rio, você notou alguma diferença?

Olha, não dá para dizer que ele está limpo. Mas está mais limpo do que quando eu comecei. Para minha surpresa, não venho mais encontrando pneu, sofá, geladeira, fogão, o que era comum. Agora, na primeira lâmina de água, a uns 80 centímetros de profundidade, eu até já consigo ver alguma coisa, mas mais para baixo continua sendo escuridão total. As pragas são a garrafa PET e a sacolinha plástica. Diminuíram, mas ainda tem bastante. Acho que o pessoal tá se esforçando, mas o maior complicador é a população.

E o odor?

É, esse continua a mesma coisa. Tem muito esgoto clandestino. Mas sobre isso eu não sei dizer. Falo sobre o que conseguimos sentir, 'ver' por meio do tato.

Como foi a primeira vez que você mergulhou no rio?

Eu trabalhava numa empresa em Santos que conseguiu um contrato com São Paulo. Quando subimos, eu ia pensando que a gente ia mergulhar na Billings, na Guarapiranga. Aí quando o cidadão pôs o carro na Marginal Pinheiros - que é tão ruim quanto o Tietê - e fomos para a Usina de Traição, fiquei em pânico. 'Peraí, nós vamos mergulhar onde?' Ele só apontou com o dedo. 'Se não quiser, pode ir pra Santos.' Fiquei, como dizem, por livre e espontânea pressão. Aquele dia bateu o pânico. Pensava em todo tipo de doença que poderia pegar, leptospirose, hepatite, o que vem na água. Meu primeiro receio foi doença. Depois de cortar a mão ou o pé, acabar necrosando e ter de amputar. Até 1993, quando começou processo de despoluição, eu trabalhava com roupa de mergulho no mar, de neoprene. Ela só protegia da temperatura. Tinha todo o risco. Com o tempo foram desenvolvendo os EPIs (equipamento de proteção individual) e EPCs (equipamento de proteção coletiva). Das primeiras vezes eu ia xingando, só pensava em cair naquela m... de novo. Depois, acostumei.

Vale a pena?

O cara que primeiro trabalha no Rio Tietê, quando cai na água limpa depois, dá show. Ele desenvolve tato, visão, audição. Da parte técnica, para o progresso de carreira, é altamente educativo. Virei especialista, melhorou muito a minha vida. Tenho carinho e gratidão pelo rio.

O que acha das metas do governo de que em três anos o mau cheiro vai sumir e o rio terá barcos de turismo?

Tenho um sonho que um dia vou mergulhar e conseguir enxergar, vai ser como mergulhar em Barra Bonita. Venho me ferrando no rio desde 1988. Mais do que ninguém eu gostaria de ver funcionando. Tenho 47 anos, quem sabe com 60? / G.G.

José Leonídio Rosendo dos Santos, de 47 anos, tem uma empresa de mergulhos em Santos. Trabalha desde 1988 no Rio Tietê, onde, só tateando, já encontrou de lixo hospitalar a cadáveres. Uma vez pegou uma caborja, único peixe que sobrevive no rio. "Nem os gatos quiserem comer", conta.