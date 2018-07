Sonia Hernandes, da Igreja Renascer, sai da prisão nos EUA

A bispa Sonia Hernandes, fundadora da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, saiu neste sábado, 7, da prisão norte-americana de Talhahase, na Flórida, informou a assessoria de imprensa da igreja. A bispa foi presa em janeiro de 2007, junto com seu marido e também fundador da Renascer, apóstolo Estevam Hernandes, sob acusação de ingressar nos Estados Unidos com US$ 56 mil não declarados. O casal foi julgado em agosto do ano passado e foi feito um acordo com a Justiça norte-americana para que cada um deles permanecesse por pouco mais de quatro meses em regime fechado. Hernandes ficou em reclusão de agosto até o final de dezembro de 2007, enquanto Sonia foi para a prisão em janeiro deste ano. A assessoria da Renascer não soube informar quando o casal retornará ao Brasil, mas afirmou que a bispa deveria fazer alguma declaração, ao vivo, dos Estados Unidos, durante a Ceia dos Oficiais, cerimônia da igreja que ocorre neste sábado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.