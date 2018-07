Sony anuncia finalistas de concurso de mundial de fotografia; veja

O Sony World Photography Awards 2010 anunciou nesta terça-feira as 190 fotógrafos finalistas da competição deste ano.

Ao todo, foram enviadas mais de 80 mil fotografias para o concurso, que premiará as melhores fotos em 12 categorias profissionais e nove amadoras.

Entre as categorias estão moda, esportes, artes plásticas, música e história natural.

O comitê julgador vai anunciar, no próximo dia 22 de abril, em uma cerimônia no Palais des Festivals em Cannes, os vencedores de cada categoria e também o ganhador do prêmio L'Iris D'Or, concedido à melhor foto de toda a competição.

Cada vencedor de categorias profissionais receberá US$ 25 mil e equipamento fotográfico profissional da Sony.

O vencedor de categorias amadoras receberá US$ 5 mil, além do equipamento.

Entre os finalistas deste ano estão fotógrafos já premiados no passado e também finalistas de edições passadas.

"Assim como nos anos passados, o grande número de entradas em todo o mundo nos impressionou e nos lembra de como a fotografia é uma forma universal de expressão criativa", disse a diretora criativa da World Photography Organisation, Astrid Merget.

"Estamos entusiasmados com a qualidade dos competidores, que melhorou mais uma vez, e ainda mais felizes com o retorno de antigos finalistas a esta lista."

Neste ano, pela primeira vez, o público poderá comparecer à cerimônia de gala da premiação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.