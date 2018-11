Sony anuncia vencedores de concurso mundial de fotografia

Os vencedores do prêmio Sony Photography Awards 2010 foram anunciados nesta quinta-feira em uma cerimônia no Palais des Festivals em Cannes, na França.

Foram escolhidos doze vencedores em categorias como moda, esportes, artes plásticas, música e história natural.

O fotógrafo italiano Tommaso Ausili recebeu o prêmio L'Iris D'Or, concedido à melhor foto de toda a competição, por sua imagem "The Hidden Death" ("A Morte Oculta", em tradução-livre).

A foto, que concorreu na categoria de questões contemporâneas, mostra animais em um abatedouro.

"Desde que comecei essa série de animais mortos, senti um enorme senso de culpa, e esse prêmio de alguma forma repaga essa dívida", disse Ausili.

Cada vencedor de categorias profissionais receberá US$ 25 mil e equipamento fotográfico profissional da Sony.

Ao todo, foram enviadas mais de 80 mil fotografias para o concurso, incluindo imagens para nove categorias amadoras. O prêmio da melhor foto amadora, anunciado no mês passado, foi para o brasileiro Guilherme Junior, com a imagem de uma torcedora do Flamengo comemorando durante um jogo beneficente realizado no Rio de Janeiro em dezembro de 2009.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.