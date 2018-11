Sony Awards divulga lista de finalistas de concurso fotográfico

Sony World Photography Awards

Uma das principais premiações de fotografia do mundo, o Sony World Photography Awards, divulgou sua lista de finalistas para a edição de 2012. Seis fotógrafos brasileiros estão entre os indicados.

O concurso recebeu mais de 110 mil imagens de 171 países. Serão premiados novos profissionais e veteranos.

As fotografias da edição de 2012 tratam de assuntos diversos como os conflitos na Líbia, a reconstrução do Afeganistão, a situação de migrantes ambientais na Ásia e ea exploração de petróleo profundo no Brasil.

