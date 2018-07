Sony investirá US$644 mi para se tornar maior acionista da Olympus

Em um acordo amplamente sinalizado, a Sony afirmou em comunicado que terá uma fatia de 11,46 por cento após adquirir novas ações emitidas pela Olympus. As duas companhias também buscarão formas de atuar em parceria no segmento de câmeras digitais.

"Estamos agressivamente buscando o crescimento do nosso negócios de equipamentos médicos, com o objetivo de transformá-lo no pilar principal das nossas operações", disse o presidente-executivo da Sony, Kazuo Hirai, em nota nesta sexta-feira.

A Sony planeja desenvolver novos negócios enquanto se retira da produção de televisores, que vem resultando em prejuízo. Já a Olympus precisa de caixa para restabelecer suas finanças após um escândalo contábil.