Sony lançará microconsole PlayStation TV na América do Norte neste ano

Os consumidores poderão usar o microconsole para transmitir jogos do PlayStation 3 através da PlayStation Now -- o serviço de transmissão de jogos baseado em nuvem da companhia, que será disponibilizado na América do Norte a partir de 31 de julho, disse a companhia na feira de videogames E3, em Los Angeles.

O PlayStation TV foi lançado no Japão e outras regiões da Ásia no ano passado sob o nome "PlayStation Vita TV".

A Sony está tentando ampliar seus serviços de rede de entretenimento para competir com empresas como a Amazon.com. A maior empresa da varejo online do mundo fez uma investida na área em abril ao revelar o dispositivo de transmissão de jogos e vídeo "Fire TV", de 99 dólares, com esperanças de impulsionar seu negócio principal de comércio eletrônico no longo prazo.

A Sony anunciou também que vai lançar uma versão branca do PlayStation 4 este ano. O aparelho virá com o aguardado game de tiro "Destiny", da Activision Blizzard.

Entre os próximos jogos previstos, "Grand Theft Auto V" estará disponível para PlayStation 4 este ano. Os jogadores poderão transferir seus personagens e progressos de versões anteriores do console e do Xbox 360 para o PS4.