Sony põe à venda edifício em Tóquio, pode obter US$1,1 bi--fontes

A empresa está tentando vender o prédio de 25 andares Sony City Osaki, no que pode ser o maior acordo no mercado imobiliário comercial do Japão em mais de três anos.

O movimento revela os esforços da companhia em vender ativos não essenciais para priorizar a recuperação do negócio de bens eletrônicos de consumo.

No ano passado, a Sony vendeu uma empresa de químicos e atualmente considera a venda da unidade de baterias, afirmou o presidente-executivo Kazuo Hirai nesta semana.

A companhia também está reduzindo o quadro de funcionários em cerca de 20 por cento e tentando vender os escritórios nos Estados Unidos.

Uma porta-voz da Sony não quis comentar o assunto.

(Por Junko Fujita e Reiji Murai)