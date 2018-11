Sony restabelece parcialmente PlayStation Network na Europa e EUA

TÓQUIO - A Sony restabeleceu neste domingo, 15, alguns serviços online da PlayStation Network (PSN) para a Europa e Estados Unidos, após uma infiltração de hacker em seu sistema que tornou vulneráveis os dados pessoais de 77 milhões de usuários.

Segundo informou a companhia japonesa, espera-se que o serviço, que permite realizar downloads e jogar em rede com outros usuários do PlayStation 3 e PSP, recupere a normalidade no final deste mês, após permanecer desativado desde o dia 19 de abril.

Além do PSN, as piratas também superaram as medidas de segurança das redes do Qriocity e do Sony Online Entertaiment (SOE), o que elevou o número de contas afetadas por possíveis vazamentos de informação pessoal para cem milhões.

Em um vídeo publicado no blog da companhia, o vice-presidente executivo da Sony, Kazuo Hirai, anunciou que o serviço "será restaurado por fases", agradeceu a paciência de seus clientes e pediu desculpas pela frustração criada.

Hirai lembrou que a restauração do sistema, que também inclui o portal de música e vídeos Qriocity, requer que se modifique a senha de acesso de ambos os serviços.

Para relançar de novo a plataforma PSN, a companhia oferecerá um "pacote de boas vindas" que será detalhado "nos próximos dias".