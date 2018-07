Sony trabalha pelo 3º dia para se recuperar de ataque à rede do PlayStation

Foi o segundo encontro da Sony com hackers nesta temporada de festas após o ataque sem precedentes ao seu estúdio em Hollywood, o qual Washington atribuiu ao governo da Coreia do Norte e relacionou ao lançamento da comédia "A Entrevista".

A gigante de eletrônicos japonesa atualizou um site de suporte ao PlayStation no sábado para mostrar que a rede PlayStation continuava offline.

"Nossos engenheiros estão trabalhando continuamente para resolver os problemas de rede que os usuários estão enfrentando", disse a empresa no Twitter logo após o meio-dia no horário de Nova York (15h no horário de Brasília).

A Sony também tuitou que o serviço estava "gradualmente voltando", mas que não tinha estimativa para quando o sistema estaria funcionando totalmente.

"Obrigada pela paciência", disseram os representantes da Sony no Twitter em resposta às perguntas de consumidores que não conseguiam acessar a rede.

Não ficou claro quantos usuários do PlayStation, dos mais de 50 milhões em todo o mundo, foram afetados. Os representantes da Sony não puderam ser localizados para comentar e a resposta dos consumidores estava misturada com pedidos da conta de suporte do Twitter para serem pacientes.