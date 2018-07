Sony vai demitir funcionários e fechar fábrica no Japão

Além de 1.800 demissões em uma unidade química vendida para um banco estatal no Japão, a Sony vai eliminar cerca de 2 mil empregos em sua sede e na fábrica de Gifu, região central do país, informou a companhia em um comunicado nesta sexta-feira.

Outros cerca de 2 mil funcionários serão cortados na Europa, metade deles na joint venture de celulares com a Ericsson encerrada recentemente. As outras demissões serão em fábricas ao redor do mundo, disse a empresa.

A Sony espera que as demissões gerem uma economia de cerca de 30 bilhões de ienes (378,6 milhões de dólares) por ano, recursos necessários para a companhia que se esforça para conter as perdas com televisores e outros produtos eletrônicos.

(Por Tim Kelly, Shinichi Saoshiro e Mari Saito)