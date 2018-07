Sony World Photography Awards anuncia vencedores

LONDRES - Os vencedores da prestigiosa competição de fotografia Sony World Photography Awards 2012 foram anunciados na noite desta quinta-feira, 26, em Londres.

Na categoria aberta, para fotógrafos não-profissionais, o prêmio principal foi para o alemão Tobias Bräuning, com sua foto de gotas d'água coloridas intitulada "Dancing Queen", ou "Rainha da Dança".

O cobiçado prêmio L'Iris d'Or - de fotógrafo do ano - foi para o americano Mitch Dobrowner por sua série de imagens "Storms" (Tempestades).

"Dobrowner representa o melhor do clássico e do contemporâneo na fotografia. Ele traz um senso de história e muita habilidade em seu tranalho, além de utilizar sua imaginação e até força física. O trabalho tem um tom visceral e é maravilhosamente bem feito", disse o líder do comitê julgador, W. M. Hunt.

A organização do Prêmio recebeu mais de 112 mil imagens de 171 países este ano, o maior número já registrado desde a criação da competição, em 2007.

As fotografias vencedoras e alguns outros finalistas farão parte de uma exibição na Somerset House, em Londres.

Veja a galeria com as fotos:

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC