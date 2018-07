Sorocaba adota rodízio para distribuição de água

A medida garante, segundo o SAAE, que todos os bairros sejam abastecidos pelo menos num período do dia ou da noite. Mesmo assim, bairros localizados nas regiões altas chegam a ficar vários dias sem água e a cidade convive com protestos de moradores contra a falta de abastecimento. Nas três últimas semanas, cinco manifestações bloquearam avenidas importantes do sistema viário.

Condomínios de alto padrão, como os da região do Campolim, estão comprando água em caminhões-pipa para abastecer os moradores. A prefeitura atribui a crise à falta de investimentos na distribuição em anos anteriores, já que a Represa de Itupararanga, responsável por 80% do abastecimento, está com bom nível de água.

Segundo o SAAE, o calor e a falta de chuvas elevaram o consumo acima da capacidade de distribuição. Ainda segundo a autarquia, até o final de março serão concluídas as obras de ampliação em 49% no bombeamento da estação de tratamento de água do Cerrado, a maior da cidade. Além disso, um novo anel vai aumentar a capacidade de distribuição da água tratada.