Sorocaba confirma segunda morte por gripe A

O outro caso ocorreu no final de abril e resultou na morte de uma mulher de 52 anos. De acordo com a Secretaria, as pessoas que fazem parte dos grupos incluídos na campanha nacional de vacinação contra a gripe têm até a noite de quarta-feira, 29, para procurar os 31 postos de vacinação da cidade.

Dengue

Em São José do Rio Preto, a Secretaria de Saúde confirmou nesta terça-feira a nona morte causada pela dengue na cidade. A vítima, um homem de 63 anos, era portadora de doença pré-existente e procurou atendimento na Santa Casa de Misericórdia no dia 22. Também havia suspeita de que fosse portador de leptospirose, mas os exames confirmaram a causa da morte como síndrome do choque da dengue.