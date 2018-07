Sorocaba decreta luto por morte de jovens em acidente O prefeito de Sorocaba, Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) decretou nesta segunda-feira, 7, luto oficial pela morte dos seis jovens atropelados no domingo, na rodovia Raposo Tavares. O prefeito compareceu ao velório de dois dos jovens e conversou com os familiares. As famílias dos outros jovens mortos receberam telegramas de solidariedade. Na Câmara, o vereador Marinho Marte (PPS) protocolou requerimento pedindo informações sobre se a festa rave em que os jovens estavam antes da tragédia tinha alvará da prefeitura.