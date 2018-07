Sorocaba eleva pistas de marginal para conter enchentes A Prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, investiu R$ 5 milhões para elevar em até 1,80 metro as pistas da Avenida D. Aguirre, marginal do rio Sorocaba. O objetivo é evitar a repetição de enchentes que, no início do ano, levaram a uma sequência de dez interdições da via.