Sorocaba gastou R$ 1 milhão com estragos da chuva A Prefeitura de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, teve um gasto extra de R$ 1 milhão para refazer os estragos causados pelas chuvas do início do ano. O valor, divulgado hoje pelo prefeito Vítor Lippi (PSDB), inclui a assistência dada às vítimas das cheias.